VanEck : l’ETF Crypto et Blockchain atteint la barre des 500 millions de dollars

(AOF) - L’ETF VanEck Crypto and Blockchain Innovators Ucits ETF géré par VanEck a atteint un encours de 500 millions de dollars. L’ETF investit à l’échelle mondiale dans des entreprises actives dans l’écosystème des actifs numériques – parmi lesquelles des plateformes d’échange pour actifs numériques, des fournisseurs d’infrastructure blockchain ainsi que des opérateurs de minage de cryptomonnaies. En tant que fonds géré de manière passive, il réplique l’indice MVIS Global Digital Assets Equity Index.

" Les applications de la blockchain trouvent de plus en plus de domaines d'utilisation, qui vont désormais bien au-delà des cryptomonnaies. Il s'agit d'une évolution structurelle à long terme, qui conduit à une transformation dans le secteur financier, mais aussi dans d'autres domaines", a déclaré Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe.