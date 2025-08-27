 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 761,09
+0,67%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

VanEck : l’ETF Crypto et Blockchain atteint la barre des 500 millions de dollars
information fournie par AOF 27/08/2025 à 14:39

(AOF) - L’ETF VanEck Crypto and Blockchain Innovators Ucits ETF géré par VanEck a atteint un encours de 500 millions de dollars. L’ETF investit à l’échelle mondiale dans des entreprises actives dans l’écosystème des actifs numériques – parmi lesquelles des plateformes d’échange pour actifs numériques, des fournisseurs d’infrastructure blockchain ainsi que des opérateurs de minage de cryptomonnaies. En tant que fonds géré de manière passive, il réplique l’indice MVIS Global Digital Assets Equity Index.

" Les applications de la blockchain trouvent de plus en plus de domaines d'utilisation, qui vont désormais bien au-delà des cryptomonnaies. Il s'agit d'une évolution structurelle à long terme, qui conduit à une transformation dans le secteur financier, mais aussi dans d'autres domaines", a déclaré Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank