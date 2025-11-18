Vanda progresse grâce à un médicament contre les nausées qui s'avère prometteur pour les effets secondaires du GLP-1

18 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Vanda Pharmaceuticals VNDA.O augmentent de 7 % à 4,71 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que son médicament expérimental, le tradipitant, réduit considérablement les nausées et les vomissements chez les personnes qui prennent le populaire médicament amaigrissant Wegovy, selon les résultats d'un nouvel essai clinique

** L'étude a atteint son objectif principal, 29,3 % des patients sous tradipitant ont vomi contre 58,6 % sous placebo; elle a également réduit les nausées sévères - VNDA

** La société indique qu'un essai de stade avancé est prévu pour 2026

** Le marché des GLP-1 dépasse les 50 milliards de dollars dans le monde; le tradipitant pourrait stimuler l'adhésion au traitement - VNDA

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~8% depuis le début de l'année