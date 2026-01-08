Vanda chute après le rejet par la FDA de la demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre le décalage horaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments Vanda Pharmaceuticals VNDA.O chutent de 12,65% à 7,46 $ avant la mise sur le marché ** La société déclare avoir reçu une lettre de la FDA américaine refusant d'approuver l'utilisation de son somnifère Hetlioz pour traiter le décalage horaire

** La FDA a noté que les essais ont utilisé des décalages horaires simulés et non des voyages aériens réels - VNDA

** La société déclare qu'elle n'est pas d'accord avec la décision de la FDA et prévoit de poursuivre les discussions avec l'agence

** Le Hetlioz est déjà approuvé pour deux troubles rares du sommeil

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~3% au cours de l'année écoulée