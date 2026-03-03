Vanda augmente après que la FDA a accordé une rare audience sur sa demande de médicament contre le décalage horaire

3 mars - ** Les actions du fabricant de médicaments Vanda Pharmaceuticals VNDA.O augmentent de 2,2 % à 8,35 $ avant le marché

** La société annonce que la FDA tiendra une rare audience publique pour examiner sa demande d'extension du médicament Hetlioz pour le traitement du décalage horaire

** Le décalage horaire se produit lorsque les voyages de longue durée perturbent l'horloge interne du corps, entraînant fatigue et mauvais sommeil

** La VNDA indique qu'il s'agit de la première audience d'approbation d'un médicament de ce type en plus de 40 ans et qu'elle fait suite à l'appel qu'elle a interjeté après que la FDA a initialement refusé la demande

** Le Hetlioz est déjà approuvé pour deux troubles rares du sommeil

** Les actions de VNDA ont augmenté de 84% en 2025