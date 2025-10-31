Vance met en garde contre un "désastre" de l'aviation américaine si le shutdown n'est pas levé

La fermeture du gouvernement entraîne une augmentation des retards de vols et une aggravation des pénuries de personnel

La FAA fait face à une importante pénurie de personnel pour les contrôleurs aériens

Delta et United demandent un projet de loi de financement provisoire

Le vice-président JD Vance a mis en garde jeudi contre le risque d'un effondrement des vacances si la fermeture du gouvernement s'étendait à la saison des voyages de Thanksgiving, très chargée, et a exhorté les démocrates à fournir les votes nécessaires à la réouverture du gouvernement.

M. Vance a déclaré, à l'issue d'une réunion à la Maison Blanche avec les directeurs généraux d'American Airlines AAL.O et de United Airlines UAL.O , les syndicats et d'autres responsables du secteur de l'aviation, qu'une fermeture jusqu'à la fin du mois de novembre pourrait entraîner davantage d'absences de la part des employés, des files d'attente beaucoup plus longues pour les contrôles de sécurité et des retards dans les vols.

"Cela pourrait être un désastre. Cela pourrait vraiment être le cas, parce qu'à ce stade, vous parlez de personnes qui ont manqué trois chèques de paie", a déclaré M. Vance. "Combien d'entre eux ne se présenteront pas au travail?

Delta Air Lines DAL.N , United, Southwest Airlines et American ont tous appelé le Congrès à adopter rapidement un projet de loi de financement provisoire , connu sous le nom de résolution permanente, afin de permettre la réouverture du gouvernement et la poursuite des discussionssur les différends en matière de politique de santé.

La fermeture du gouvernement pendant 30 jours a entraîné une augmentation des retards des vols en raison de l'absence des contrôleurs aériens et a eu un impact sur des milliers de vols, a déclaré le ministère des transports.

"Cela pèse sur l'économie", a déclaré Scott Kirby, directeur général de United, à la presse, ajoutant que cela avait un impact sur les réservations. "Il est temps d'adopter une résolution permanente ("CR") sans conditions."

Delta a déclaré qu'"un système sous pression doit être ralenti, ce qui réduit l'efficacité et entraîne des retards pour les millions de personnes qui prennent l'avion chaque jour"

La fermeture a contraint 13 000 contrôleurs aériens et 50 000 agents de l'administration de la sécurité des transports à travailler sans salaire, ont ajouté les sources.

Les compagnies aériennes ont à plusieurs reprises demandé qu'il soit mis fin à la fermeture, citant les risques pour la sécurité aérienne .

La réunion intervient alors que le shutdown exacerbe les pénuries de personnel préexistantes. Cela a conduit à une augmentation des absences imprévues, menaçant de provoquer des perturbations généralisées similaires à celles qui ont contribué à mettre fin à une fermeture du gouvernement de 35 jours en 2019.

Duffy a déclaré que 44% des retards dimanche et 24% lundi ont été causés par des absences de contrôleurs aériens, contre 5% en moyenne avant la fermeture.

Des centaines de contrôleurs aériens ont pris un deuxième emploi pour payer leurs factures après avoir manqué leur premier salaire complet mardi, et les compagnies aériennes et d'autres font don de nourriture aux agents de la TSA et à d'autres travailleurs fédéraux dans les aéroports.

Il manque environ 3 500 contrôleurs aériens à la FAA pour atteindre les objectifs fixés en matière de personnel, et nombre d'entre eux ont effectué des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours avant même la fermeture du gouvernement.