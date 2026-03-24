Valneva trop lourdement sanctionné ?
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 10:27
Lundi, la société spécialisée dans les vaccins et son partenaire Pfizer ont publié les résultats initiaux de l'essai clinique de phase 3 VALOR, portant sur leur candidat vaccin contre la maladie de Lyme.
Ce dernier a affiché une efficacité supérieure à 70% selon deux analyses prédéfinies. Toutefois, la première analyse n'a pas atteint le seuil inférieur de l'intervalle de confiance prédéfini, qui devait être supérieur à 20%, il n'a été que de 15,8%, alors que la seconde analyse l'a atteint. Le produit a été bien toléré, sans problème de sécurité identifié au moment de l'analyse. Face à ces résultats, Pfizer est confiant dans le potentiel du vaccin et prévoit de soumettre des dossiers aux autorités réglementaires.
Dans le détail, Stifel explique que si la première analyse n'a pas atteint son critère principal d'évaluation c'est sûrement dû au nombre relativement faible de cas accumulés pendant la période d'essai (moins de cas élargissent l'intervalle de confiance), sans doute à cause d'une saison des tiques 2024 faible et de critères de confirmation de cas très stricts (uniquement les cas symptomatiques confirmés ultérieurement par des test en laboratoire).
Les analystes de Stifel pensent que le produit est susceptible d'être approuvé, mais la probabilité de succès a été abaissée de 76 à 60% selon eux. Ils estiment que la réaction du marché est excessive et confirment leur recommandation à l'achat, avec une cible de cours ajustée de 10 à 8,50 euros.
Chez All Invest Securities, le sentiment est le même. Si le critère principal n'a pas été atteint c'est en raison "d'un nombre de cas plus faible qu'anticipé, ce qui réduit la puissance statistique de l'étude. Le sujet n'est donc pas l'absence d'efficacité clinique, mais l'incapacité à démontrer ce résultat avec le niveau de certitude requis selon le plan statistique prédéfini".
Les analystes détaillent que la chute de la veille est due au fait que les résultats finaux de cet essai clinique constituaient le principal catalyseur à court terme. Jusqu'à présent, les investisseurs acceptaient de voir au-delà de plusieurs éléments défavorables (les résultats 2025 inférieurs aux attentes, les perspectives prudentes, les difficultés rencontrées par Ixchiq contre le chikungunya...), dans l'espoir d'un succès clair de ce vaccin contre la maladie de Lyme.
En outre All Invest Securities relève que même si le besoin médical reste important, la Food & Drug Association (autorités sanitaires américaines), dans sa composition actuelle, apparaît peu encline à la souplesse sur les dossiers vaccinaux. Les analystes résument la situation : "en pratique, le marché sanctionne donc moins un échec clinique qu'une dégradation du couple visibilité/réglementaire, ce qui pèse mécaniquement sur le profil risk/reward de Valneva à ce stade".
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