Valneva-Résultats positifs de phase 1 pour le candidat vaccin de 2e génération contre le virus zika

Valneva SE VLS.PA :
* ANNONCE DES RÉSULTATS POSITIFS DE PHASE 1 POUR SON CANDIDAT VACCIN DE DEUXIÈME GÉNÉRATION CONTRE LE VIRUS ZIKA
* LES DONNÉES RECUEILLIES JUSQU'AU 57(ÈME) JOUR ONT MONTRÉ QUE VLA1601 ÉTAIT GÉNÉRALEMENT SÛR ET BIEN TOLÉRÉ DANS LES CINQ GROUPES VACCINÉS
* AUCUN PROBLÈME DE SÉCURITÉ N'A ÉTÉ IDENTIFIÉ
Texte original
(Rédaction de Gdansk)
