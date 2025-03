Valneva: perte nette fortement réduite en 2024 information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 09:05









(CercleFinance.com) - Valneva dévoile une perte nette de 12,2 millions d'euros pour 2024 (produit du PRV inclus) contre une perte de 101,4 millions l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA ajuté positif à 32,9 millions d'euros, contre une perte de 65,2 millions en 2023.



La société de vaccins souligne avoir atteint ses objectifs 2024 de croissance des ventes (+13% à 163,3 millions d'euros) et de chiffre d'affaires (+10% à 169,6 millions), avec notamment des ventes d'Ixiaro/Jespect accrues de 28% à 94,1 millions.



Valneva revendique aussi une solide position de trésorerie de 168,3 millions d'euros à fin 2024, incluant les produits de la vente du bon de revue prioritaire (PRV) et du placement privé, ainsi qu'une réduction de 67% de sa consommation de trésorerie d'exploitation.



Pour 2025, elle estime que son chiffre d'affaires devrait atteindre 180 à 190 millions d'euros, avec une croissance attendue des ventes pour atteindre 170 à 180 millions, générant des flux de trésorerie positifs pour l'ensemble des activités commerciales.





