Valneva met un terme à un accord de licence dans le chikungunya
information fournie par Zonebourse 02/01/2026 à 07:23
L'intention stratégique de Valneva est d'assumer le contrôle direct de sa chaîne d'approvisionnement et de la commercialisation dans les pays endémiques où le risque de la maladie est élevé, et ainsi accélérer l'accès au vaccin dans les régions les plus touchées.
Cette volonté de la société de vaccins s'inscrit dans le cadre de l'accord de financement signé avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) en juillet 2024, avec le cofinancement de l'UE.
