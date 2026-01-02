 Aller au contenu principal
Valneva met un terme à un accord de licence dans le chikungunya
02/01/2026

Valneva et le Serum Institute of India (SII), société du groupe Cyrus Poonawalla, indiquent avoir décidé de mettre fin à leur accord de licence pour le vaccin à injection unique contre le chikungunya de Valneva, lui permettant d'en récupérer l'intégralité des droits.

L'intention stratégique de Valneva est d'assumer le contrôle direct de sa chaîne d'approvisionnement et de la commercialisation dans les pays endémiques où le risque de la maladie est élevé, et ainsi accélérer l'accès au vaccin dans les régions les plus touchées.

Cette volonté de la société de vaccins s'inscrit dans le cadre de l'accord de financement signé avec la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) en juillet 2024, avec le cofinancement de l'UE.

