Valneva : encore une bonne nouvelle, dans la maladie de Lyme cette fois

valneva laboratoire 1 (crédit photo : Groupe Valneva / )

Troisième bonne nouvelle d'affilée pour la biotech cet été. Elle concerne les travaux réalisés dans la mise au point d'un vaccin contre la maladie de Lyme. Les résultats d'une étude de phase II ont démontré une forte réponse des enfants, adolescents et adultes un mois après une vaccination en deuxième dose de rappel.

Le 22 juillet, Valneva annonçait pouvoir bénéficier de 41,3 millions d'euros de financements de la part la Coalition pour les Innovations en Préparation aux Epidémies (CEPI) et l'Union Européenne en vue d'accroître l'accessibilité du vaccin développé par la biotech française, Ixchiq, le premier au monde contre le chikungunya. Des fonds qui doivent aussi permettre d'élargir l'indication de ce vaccin aux enfants et aux femmes enceintes. Les fonds seront distribués sur une durée de cinq ans.

Le 18 août, autre bonne nouvelle dans ce dossier, quand les investisseurs ont appris que la société était parvenue à dégager des bénéfices au terme des six premiers mois de cette année 2024, ce qui est plutôt rare dans la profession. Si le chiffre d'affaires a légèrement reculé de 4%, à 70,8 millions d'euros, l'excédent brut d'exploitation est ressorti à 56,2 millions d'euros à fin juin, contre une perte de 27 millions un an plus tôt. Valneva a profité de la poursuite du rebond d'Ixiaro (vaccin contre l'encéphalite japonaise), dont les ventes ont progressé de plus de 38%, à 41,9 millions d'euros, grâce notamment aux commandes de l'armée américaine. Ixchiq a fait ses tout premiers pas sur la période avec une contribution de 1 million de revenus.

Jamais deux bonnes nouvelles sans trois, la biotech nantaise a annoncé ce mardi de nouvelles données positives pour son vaccin contre la maladie de Lyme (VLA15), développé avec le groupe pharmaceutique américain Pfizer. Elles ont témoigné de l'immunogénicité et de l'innocuité du candidat-vaccin dans le cadre de l'injection d'une deuxième dose de rappel chez les enfants, les adolescents et les adultes. Les résultats d'étude de phase II ont démontré une forte réponse des enfants, des adolescents et des adultes un mois après une vaccination en deuxième dose de rappel.

Demande d'autorisation espérée en 2026

La maladie de Lyme est une infection systémique causée par la bactérie Borrelia burgdorferi transmise à l'homme par des tiques infectées. Si les premiers symptômes de la maladie consistent en des éruptions cutanées couplées parfois à de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête voire une rigidité de la nuque, en cas de traitement tardif ou inadéquat de la maladie l'infection peut conduire à de sévères complications articulaires telles que l'arthrite, cardiaques (cardite) ou du système nerveux central. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) estiment qu'environ 476.000 personnes sont diagnostiquées et traitées contre la maladie de Lyme chaque année aux Etats-Unis et que 129.000 cas sont signalés chaque année en Europe.

La biotech espère, d'ici à fin 2025, les résultats finaux de la part de son partenaire Pfizer menant au dépôt d'une demande d'autorisation en 2026, pour un lancement dans la foulée. Valneva, qui continue à enrichir son portefeuille, a, par ailleurs, lancé un essai de phase I pour un candidat-vaccin de deuxième génération contre le virus Zika. La direction a confirmé à la mi-août sa prévision annuelle d'un chiffre d'affaires de 170 à 190 millions (contre 153,7 millions en 2023). La consommation de trésorerie va se réduire et la société devrait générer un résultat net positif cette année. Les objectifs à moyen terme restent ambitieux, à savoir un doublement des ventes (à environ 300 millions) en 2026 par rapport à 2023, portées par Ixiaro et par le succès d'Ixchiq, permettant d'atteindre un niveau de profitabilité encore plus solide.

La chute de près de 50% du titre sur un an n'est pas justifiée. Les résultats du vaccin contre la maladie de Lyme, pathologie grave actuellement sans prévention possible, constitueront un gros catalyseur pour le titre, s'ils sont confirmés. Achat spéculatif, avec un objectif de cours de 5 euros.