Valneva affiche une croissance de 26% en 2023

(AOF) - Valneva publie un chiffre d’affaires total de 153,7 millions d’euros dont 144,6 millions d’euros de ventes de produits. La biotech spécialiste des vaccins souligne que ses ventes de cette année excèdent de 12% celles de 2019 (précédant la pandémie) et de 26% celles de 2022. Sa trésorerie ressort à 126,1 millions d’euros au 31 décembre 2023. Pour 2024, les ventes de produits sont attendues entre 150 millions et 180 millions d’euros. La société table sur des dépenses de R&D entre 65 millions et 90 millions d’euros.

"En 2023, Valneva a réussi à atteindre ses principaux objectifs stratégiques malgré un environnement économique difficile " commente Peter Bühler, directeur financier de Valneva. " Notre objectif en 2024 est de continuer à tirer parti de la reprise de l'industrie du voyage pour poursuivre la croissance commerciale de nos produits existants et d'enregistrer de premières ventes pour notre vaccin contre le chikungunya, IXCHIQ. Avec la vente récente de notre PRV, nous abordons l'année 2024 dans une bonne position financière pour soutenir nos objectifs commerciaux et de R&D."

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Spécialiste du développement de vaccins prophylactiques contre les maladies infectieuses aux options thérapeutiques limitées ;

- Chiffre d’affaires de 361 M€ Md€ tiré des vaccins, notamment pour voyageurs, pour 32 % et pour le reste essentiellement des contrats de fourniture de vaccins contre la COVID-19 ;

- Modèle d’affaires : portefeuille de vaccins diversifiés pour large public, financement des développements cliniques par une infrastructure spécialisée, 2 vaccins commerciaux (Ixiaro et Dukoral contre l’encéphalite japonaise et le choléra) et droits de distribution pour des tiers ;

- Capital détenu à 13,02 % par le groupe Grimaud la Corbière et 8,19 % par BPI France, Frédéric Grimaud présidant le conseil de surveillance de 6 membres et Thamas Lingelbach le directoire ;

- Bilan solide avec 307 M€ de capitaux propres face à 42 M€ de dettes, renforcé par une trésorerie nette de 204 millions d'euros à fin juin 2023.

Enjeux

- Stratégie de moyen terme fondée sur le financement de la R&D par les ventes des vaccins Ixiaro et Dukoral, d’extension du réseau de fabrication (3 sites, en Ecosse, Suède et Autriche) et de partenariats valorisant les actifs du groupe ;

- Stratégie d'innovation inhérente au modèle d’affaires, riche d’un portefeuille de 398 brevets et soutenue par 173 M€ de frais de R&D, avec 3 actifs principaux et 3 programmes précliniques :

- le seul vaccin en développement clinique contre la maladie de Lyme,

- le seul vaccin à injection unique contre le chikungunya,

- l'unique vaccin COVID-19 à virus entier inactivé et adjuvanté,

- candidats vaccins contre le metapneumovirus de l’homme, le parvovirus et le norovirus ;

- Stratégie environnementale : efficacité énergétique, minimisation des déchets, utilisation optimale de l’eau et réduction de 5 %, vs 2016, des émissions de CO2 d’ici 2025 ;

- Bonne visibilité de l’activité grâce aux accords sur les vaccins avec : avec Pfizer pour co-développer et vendre celui contre la maladie de Lyme (308 M$),

- avec les autorités américaines pour Ixiario contre l’encéphalite japonaise (70 M$),

- avec Bavarian Nordic pour le marketing et la distribution de vaccins spécialisés,

- avec Batavia Biosciences pour développer un vaccin peu coûteux contre la polio,

- avec l’institut Butantan contre le chikingunya pour pays à faible revenu. - Sécurisation du lancement du vaccin contre le chikingunya par financement privé de 100 M€ ; -

Vers un changement de la gouvernance d’ici la fin de l’année, pour un conseil d’administration et comité exécutif.

Défis

- Attente pour fin novembre du visa de l’autorité américaine à la vente du vaccin contre le chikingunya et de celle de l’Union européenne pour le Covid 19 (60 millions de doses) et résultat des essais de phase 3 pour le vaccin contre la maladie de Lyme ;

- Sensibilité aux voyages des ventes de vaccins déjà commercialisés (contre l’encéphalite japonaise et le choléra) ;

- Objectifs 2023 : revenus de 220 à 260 M€ dont 130 à 140 M€ de ventes de produits, dont ventes marginales de vaccins anti- COVID-19 au Royaume de Bahreïn, et 110 M€ d’autres produits opérationnels,

- dépenses de R&D de 80 M€ environ.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.