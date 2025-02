Vallourec : Résultats du Quatrième Trimestre et de l'Exercice 2024

Meudon (France), le 27 février 2025

Vallourec, un leader mondial de solutions tubulaires premium, annonce aujourd’hui ses résultats du quatrième trimestre 2024. Le Conseil d’Administration de Vallourec SA, réuni le 26 février 2025, a arrêté les comptes consolidés du Groupe pour le quatrième trimestre 2024.

Résultats du Quatrième Trimestre 2024

RBE Groupe de 214 millions d’euros ; marge de RBE solide de 20 %

RBE annuel de 832 millions d’euros, dans le haut de la fourchette prévisionnelle communiquée

Trésorerie nette de 21 millions d’euros ; objectif de dette nette zéro atteint avec un an d’avance

Marché OCTG solide à l’international ; amélioration constante sur le marché US

RBE au premier trimestre 2025 attendu entre 180 à 215 millions d’euros

RBE au second semestre 2025 en progression par rapport au premier semestre de l’année

1,50 euro de dividende par action proposé à l’Assemblée Générale de mai 2025 a





FAITS MARQUANTS

Résultats du Quatrième Trimestre 2024

RBE Groupe de 214 millions d’euros, en progression de 27 % par rapport au T3 2024 ; forte marge de RBE représentant 20 % du chiffre d’affaires. RBE par tonne du segment Tubes de 511 euros, en baisse de 8 % par rapport au T3 2024, conséquence de la baisse des prix de vente aux États-Unis, compensée en partie par des résultats robustes à l’international et par des réductions de coûts. RBE du segment Mine & Forêts de 40 millions d’euros, en hausse de 82 % par rapport au T3 2024, porté par la progression des prix de vente, des coûts moins élevés et l’impact de la réévaluation, sans incidence sur la trésorerie, de la juste valeur de la forêt.

Flux de trésorerie disponible ajusté de 178 millions d’euros et génération de trésorerie globale de 253 millions d’euros.

Trésorerie nette positive de 21 millions d’euros, en amélioration de 261 millions d’euros par rapport au T3 2024.





Le RBE Groupe du premier trimestre 2025 est attendu entre 180 à 215 millions d’euros

Pour le segment Tubes, la progression du RBE par tonne par rapport au T4 2024 devrait être plus que compensée par la baisse des livraisons à l’international.

Pour le segment Mine & Forêts, la production vendue devrait s’élever à ~1,3 million de tonnes. La rentabilité dépendra des prix de marché du minerai de fer.

Le RBE Groupe de l’exercice 2025 devrait refléter une progression au cours du second semestre, portée :

Pour le segment Tubes, par des livraisons à l’international en hausse au second semestre en raison d’importantes prises de commandes au cours des récents mois. Le RBE par tonne devrait continuer à progresser au second semestre de l’année porté par des prix facturés plus élevés à l’international, l’amélioration anticipée des prix de marché aux Etats-Unis et par des réductions de coûts.

Pour le segment Mine & Forêts, par une production vendue de minerai de fer d’environ 6 millions de tonnes. La rentabilité dépendra des prix de marché du minerai de fer.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur Général, a déclaré :

« Nous sommes très satisfaits de l’amélioration continue de la performance opérationnelle et de la santé financière de Vallourec, comme en témoignent nos résultats 2024. Aujourd’hui, Vallourec n’est plus seulement une entreprise redressée ; elle est une entreprise profondément transformée. Nous avons franchi des étapes majeures en 2024, en particulier celle importante d’avoir ramené, avec un an d’avance sur notre objectif initial, notre dette nette à zéro. Le bilan de Vallourec est désormais solide. Au-delà de la réduction de notre dette nette, nous avons entièrement reconfiguré notre structure de capital pour garantir un haut niveau de liquidité et de visibilité financière à travers une réduction considérable de nos coûts de financement.

Nous capitalisons sur ces progrès avec l'annonce, aujourd'hui, d’un dividende de 1,50 euro par action qui sera proposé lors de notre prochaine Assemblée Générale Annuelle. Pour Vallourec, cela marquera le premier retour aux actionnaires en dix ans et posera les fondements des rendements récurrents futurs.

Notre objectif de rendre Vallourec résilient en période de crises est atteint. Nous restons focalisés sur le deuxième objectif clé du plan New Vallourec : générer durablement une profitabilité de premier ordre. Nous sommes en avance dans le déploiement de notre programme d'optimisation au Brésil, qui marquera une étape majeure dans notre transformation. Parallèlement, nous réalisons plusieurs investissements stratégiques qui créeront davantage de valeur à nos clients, avec in fine, un renforcement des prix et des marges de nos produits. Par exemple, nous augmentons notre capacité de filetage à couple élevé aux États-Unis et investissons dans notre capacité de production mondiale CLEANWELL®, technologie de filetage sans graisse. Grâce à ces avancées et à d'autres développements stratégiques comme l’acquisition en cours de Thermotite do Brasil, nous voyons prendre forme la prochaine étape de notre stratégie privilégiant la valeur sur les volumes.

Les marchés adressés par Vallourec sont porteurs. Nos prises de commandes sur les marchés américains et internationaux ont clôturé l'année 2024 sur une dynamique positive, preuve de la forte demande mondiale pour des solutions tubulaires haut de gamme. Nous avons constaté une amélioration continue des prix aux États-Unis au cours des derniers mois, qui commencera à se traduire dans nos résultats dès le premier trimestre 2025. Bien que nous analysions encore tous les impacts des récents changements dans la politique commerciale américaine, nous pensons que, dans l'ensemble, ils soutiendront une nouvelle progression du marché nord-américain. L’empreinte industrielle domestique de Vallourec, intégrée verticalement - de la production de l'acier aux activités de finition - couvre la grande majorité des volumes livrés à nos clients américains. Nous sommes par conséquent bien positionnés pour faire face à ce nouvel environnement. Parallèlement, nos succès récents dans le cadre d’appels d'offres internationaux majeurs établissent une base solide pour le deuxième semestre de l’année en cours. La rentabilité anticipée en fin d’année nous permettra de nous appuyer sur des fondamentaux solides pour 2026 ».

CHIFFRES CLES TRIMESTRIELS

En millions d’euros (sauf si spécifié) T4 2024 T3 2024 T4 2023 Variation vs. T3 2024 Variation vs. T4 2023 Production vendue de Tubes (milliers de tonnes) 362 292 382 70 (20) Production vendue de minerai de fer (millions de tonnes) 1.3 1.3 1.7 (0.02) (0.4) Chiffre d'affaires Groupe 1,065 894 1,276 170 (211) Résultat Brut d'Exploitation Groupe 214 168 280 46 (66) (en % du CA) 20.1% 18.8% 21.9% 1.3 pp (1.8) pp Résultat d'exploitation 229 124 198 106 31 Résultat net, part du Groupe 163 73 105 90 58 Flux de trésorerie disponible ajusté 178 189 265 (11) (87) Génération de trésorerie globale 253 136 139 118 114 Dette nette (21) 240 570 (261) (591)

Les comptes consolidés sont inclus dans la version PDF du communiqué.

Informations et déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologies comparables. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. Bien que Vallourec estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les lecteurs sont avertis que de par leur nature, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Vallourec et notamment les risques développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 14 mars 2024 sous le numéro de dépôt n° D. 24-0113, chacun de ces documents étant disponible sur le site de Vallourec (www.vallourec.com). En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou des développements dans les périodes ultérieures.

En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vallourec ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison excepté en application des dispositions légales et réglementaires.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou autres titres de Vallourec. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.vallourec.com

Les dividendes futurs et les autorisations de rachat d'actions seront évalués chaque année par le Conseil d'Administration, en tenant compte de tout facteur pertinent futur, et seront soumis à l'approbation des actionnaires. Le Conseil d'Administration aura toute latitude pour procéder à des rachats d'actions tout au long de l'année, dans les limites autorisées par la résolution correspondante approuvée par l'Assemblée Générale Annuelle.

Présentation des résultats du T4 2024

Conférence téléphonique en anglais et audio webcast le 27 février à 9h30 (heure de Paris)

Pour écouter l’audio webcast : https://channel.royalcast.com/landingpage/vallourec-en/20250227_1/



Pour participer à la conférence, veuillez composer le (utiliser le mot de passe « Vallourec ») :



+44 (0) 33 0551 0200 (Royaume-Uni)



+33 (0) 1 7037 7166 (France) +1 786 697 3501 (Etats-Unis)



L’audio webcast et la présentation seront disponibles sur le site web de Vallourec à l’adresse suivante :







https://www.vallourec.com/fr/investisseurs

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 14 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

a Les dividendes futurs et les autorisations de rachat d'actions seront évalués chaque année par le Conseil d'Administration, en tenant compte de tout facteur pertinent futur, et seront soumis à l'approbation des actionnaires. Le Conseil d'Administration aura toute latitude pour procéder à des rachats d'actions tout au long de l'année, dans les limites autorisées par la résolution correspondante approuvée par l'Assemblée Générale Annuelle.

Pièce jointe