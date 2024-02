Vallourec remporte une importante commande auprès de Wintershall Dea pour la fourniture de solutions tubulaires premium

en mer du Nord

Meudon (France), le 8 février 2024 – Vallourec, leader mondial de solutions tubulaires premium en acier, annonce avoir remporté une commande pour la fourniture de solutions OCTG premium avec la société allemande Wintershall Dea dans le cadre du partenariat de longue date établi entre les deux entreprises.

Ce contrat porte sur près de 3000 tonnes de tubes, dont une large part en alliage haut de gamme résistant à la corrosion (CRA), de connexions, d’accessoires et de services associés, destinés au projet de développement gazier en eaux profondes Davlin North, situé dans la mer du Nord en Norvège.

Vallourec livrera ses connexions emblématiques VAM ® 21 utilisant CLEANWELL ® , la solution sans graisse respectueuse de l’environnement, les services associés de maintenance pour la préparation et le reconditionnement des tubes, ainsi que la gestion complète des stocks.

Le Groupe réalisera la production et le filetage au sein de ses usines brésilienne et française au cours de 2024 pour une livraison prévue d’ici la fin de l’année.

Philippe Guillemot, Président-Directeur Général du Groupe, a commenté : « Nous sommes heureux de mettre au service de Wintershall Dea notre technologie de pointe et notre solution CLEANWELL ® , respectueuse de l’environnement, qui permettra d’optimiser le coût total du projet et de contribuer au bon fonctionnement et à la sécurité des opérations. Le champ gazier de Davlin North est l'un des projets les plus importants des prochaines années sur le plateau norvégien. Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés pour en accompagner l’exécution. Vallourec soutient également d'autres projets majeurs pour Winteshall Dea, tels que le développement de Maria et les licences CCS de Luna et Havstjerne. Avec cette nouvelle commande, nous renforçons ce solide partenariat et démontrons la capacité de Vallourec à fournir des solutions hautement techniques dans le monde entier . »

À propos de Vallourec

Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes. Son offre s'étend des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes, aux équipements mécaniques de haute performance, en passant par des solutions pour les marchés de l'hydrogène, du CCUS (Captation, Utilisation et Stockage du Carbone), de la géothermie et du solaire.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

