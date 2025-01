VALLOUREC RÉDUIT SON EMPREINTE CARBONE DE 19% EN 4 ANS

Meudon (France), le 22 janvier 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce les résultats de l'analyse du cycle de vie de l'empreinte carbone de ses tubes sans soudure. Selon les données 2023, Vallourec a réduit son empreinte carbone à 1,45 tonne de CO2 équivalent par tonne de tube produit contre 1,79 tonne de CO2 équivalent par tonne de tube en 2019, soit une réduction de 19% en 4 ans.

Cette réduction significative, certifiée par l’institut de recherche indépendant à but non lucratif EPD International AB, filiale de l'IVL Swedish Environmental Research Institute, établit une nouvelle référence pour le secteur des solutions tubulaires premium sans soudure 1 .

Toutes les entités de Vallourec sont engagées dans cette démarche. Aux États-Unis, l'aciérie de Vallourec constitue un atout majeur dans l’économie circulaire : elle fonctionne avec 98% de ferrailles recyclées et 100% d'électricité bas carbone. Au Brésil, les forêts du Groupe permettent de produire du charbon de bois utilisé en substitution du coke dans le haut-fourneau de Jeceaba, et 98% de l’électricité est d’origine renouvelable. Globalement, plus de 90% de l'électricité utilisée par Vallourec est bas carbone, grâce à l’utilisation de l’énergie nucléaire ou d’origine renouvelable (45% hydraulique, 6% éolien et 4% solaire) et 61% de l’acier mis en oeuvre par Vallourec dans le monde sont issus de ferrailles recyclées. Tous les sites de production de Vallourec sont certifiés ISO 14001 (Environnement).

Dans le cadre de ses engagements environnementaux, Vallourec poursuit sa trajectoire de réduction avec l’objectif ambitieux de baisser l’intensité carbone de ses tubes de 35% d'ici 2035 sur la base de l’année 2021.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré :

« La réduction de notre empreinte carbone est le résultat du plan New Vallourec lancé en 2022. Ces résultats renforcent notre position d'acteur de référence et confirment notre capacité à accompagner nos clients dans leurs propres objectifs de décarbonation. Ces avancées sont le fruit de l'engagement remarquable dans la durée de nos équipes à travers le monde, que je tiens à saluer. »

1 Source : Environmental Product Declarations (EPD) publiées par les pairs.

