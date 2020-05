Vallourec prolonge un contrat avec Equinor pour la fourniture de tubes en acier sans soudure et de services spécialisés

Boulogne-Billancourt (France), le 13 mai 2020 - Vallourec annonce aujourd'hui que son contrat avec Equinor au Brésil a récemment été prolongé jusqu'en mars 2024.

Le cadre de ce contrat a été élargi pour inclure de nouveaux produits dans la gamme des tubes en acier sans soudure et des accessoires OCTG utilisés dans leurs opérations au Brésil, ainsi que des services de stockage, de maintenance, de préparation des puits de pétrole, de planification collaborative, de gestion des tubes après utilisation, d'inspection et de réparation.

Les produits et services seront destinés aux activités d'Equinor au Brésil, dans le champ de Peregrino dans le Bassin de Campos (Etat de Rio de Janeiro) et dans le cadre du projet Bacalhau, situé dans les champs pré-salifères du Bassin de Santos (Etat de São Paulo).

« Nous sommes fiers d'avoir été choisis comme fournisseur privilégié de solutions tubulaires pour les projets d'Equinor au Brésil. La prolongation de notre contrat, qui inclut de nouveaux services et du contenu local, en plus du soutien technique et de la planification collaborative, démontre notre capacité à proposer une offre complète, qui va au-delà de la fourniture de nos produits », a déclaré Alexandre Lyra, Directeur Amérique du Sud de Vallourec.

Les livraisons démarreront au cours du premier trimestre 2021.

