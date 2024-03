Vallourec poursuit le déploiement de son plan stratégique

avec l’arrivée de ArcelorMittal, nouvel actionnaire de référence

Meudon (France), le 12 mars 2024 – Vallourec, leader mondial de solutions tubulaires premium, annonce aujourd'hui qu'ArcelorMittal a conclu un accord pour acheter la participation de 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital détenue par Apollo dans Vallourec (65,243,206 actions), à un prix de 14,64€ par action, pour un montant total d'achat de 955 millions d’euros. Cette étape marque la fin de la restructuration financière de Vallourec initiée en 2021, lorsque Apollo est devenu l'actionnaire de référence du Groupe. La prise de participation de cet acteur industriel international de référence témoigne de l'ampleur du redressement opérationnel réussi en deux ans, ainsi que des perspectives robustes pour l'activité des tubes sans soudure premium lors des années à venir.

Vallourec se félicite du changement d’actionnaire de référence avec la sortie d’Apollo, premier artisan de la réussite de la restructuration financière de Vallourec, et l’entrée d'ArcelorMittal, acteur mondial de l'industrie sidérurgique et minière présent dans 60 pays, notamment à travers ses sites de production d'acier dans 15 pays. Nous sommes ravis de la confiance d'ArcelorMittal dans la nouvelle trajectoire et le succès de Vallourec, et dans l'exécution de son important repositionnement stratégique. Cet investissement représente également un engagement sur le long terme, dans la mesure où ArcelorMittal partage avec Vallourec une vision industrielle commune et des expertises complémentaires mondialement reconnues. ArcelorMittal détiendra 28,4% des droits de vote et 27,5% du capital de la Société à la réalisation de l'acquisition.

Cette opération a été rendue possible par l’exécution du plan New Vallourec, initié par Philippe Guillemot à son arrivée en mai 2022. Le plan « New Vallourec », soutenu par Apollo dès la prise de fonction de Philippe Guillemot, a permis au Groupe de se recentrer, d’optimiser son organisation, renforcer sa résilience et ainsi de se projeter positivement dans l’avenir. Les résultats de Vallourec en 2023 ont été les meilleurs du Groupe en près de 15 ans. Le Groupe a également réduit sa dette nette de plus de 900 millions d'euros par rapport au point haut atteint au troisième trimestre 2022. Vallourec reste en bonne voie pour atteindre une dette nette nulle d'ici fin 2025 au plus tard et entreprend plusieurs actions pour améliorer la rentabilité actionnariale ces prochaines années.

Vallourec réitère les perspectives annoncées dans son communiqué de presse couvrant les résultats du quatrième trimestre et de l'année 2023. Sur la base des conditions actuelles du marché et des hypothèses de la direction, Vallourec prévoit que le résultat brut d’exploitation du Groupe au premier semestre 2024 sera globalement similaire à celui du second semestre 2023. Pour l'année 2024, Vallourec anticipe un fort niveau de résultat brut d’exploitation résultant de solides prix des tubes en carnet de commandes et de l’amélioration de la performance opérationnelle. Conformément aux pratiques de communication financière historiques du Groupe, Vallourec n'a pas fourni d’objectif quantifié pour le résultat brut d’exploitation annuel et prévoit de fournir une telle perspective lors de la communication de ses résultats du premier semestre.

La réalisation de l'acquisition est prévue au second semestre 2024, après l’obtention des approbations réglementaires nécessaires. Cette opération n'entraînera aucun changement de contrôle de Vallourec et ArcelorMittal n'a pas l'intention de lancer une offre publique d'achat volontaire sur les actions restantes de Vallourec au cours des six prochains mois. Vallourec et ArcelorMittal entameront des discussions sur un pacte d'actionnaires qui contiendra les dispositions usuelles pour une transaction de ce type, avec une représentation de 2 sièges au Conseil d’administration pour ArcelorMittal à la réalisation de l’opération (sous réserve de négociations). Conformément à la législation applicable, les principaux termes du pacte d'actionnaires seront notifiés et rendus publics dans les délais impartis.

Philippe Guillemot, Président du conseil d’administration et Directeur Général, a déclaré :

« Je tiens à remercier Apollo pour son action déterminante pendant la restructuration financière de Vallourec et son soutien indéfectible dans le redressement financier et industriel du Groupe que j'ai initié à mon arrivée, il y a deux ans. Avec le soutien d’Apollo, nous avons fondamentalement transformé la structure opérationnelle et financière de Vallourec, et sommes désormais bien positionnés pour poursuivre cette dynamique dans les années à venir. ArcelorMittal est un actionnaire naturel pour Vallourec et nous sommes enthousiastes quant à sa future contribution. Nous partageons une passion pour l'industrie sidérurgique et une vision commune de son avenir. Cette transaction marque le passage d’un partenaire financier de référence à un partenaire industriel internationalement reconnu. J'ai hâte de poursuivre le développement de cette belle entreprise et la pleine réalisation du potentiel de notre base industrielle de premier plan. »

Informations et déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées à l’aide de la terminologie prospective, notamment les termes «croire», «s’attendre à», «anticiper», «peut», «présumer», «planifier», «avoir l’intention de», «sera», «devrait», «estimation», «risque» et/ou, dans chaque cas, leur contraire, ou d’autres variantes ou terminologies comparables. Ces déclarations prospectives comprennent tout sujet qui ne porte pas sur des faits historiques et incluent des déclarations relatives aux intentions, aux convictions ou aux attentes actuelles de la Société, notamment en ce qui concerne les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société et les industries dans lesquelles elle exerce une activité. Bien que Vallourec estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, les lecteurs sont avertis que de par leur nature, les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux réalisés dans ou suggérées par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, en raison d'un certain nombre de risques, connus ou inconnus, d'incertitudes et d’autres facteurs, dont la plupart sont difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Vallourec et notamment les risques développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Vallourec auprès de l'AMF, y compris ceux répertoriés dans la section «Facteurs de risques» du Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l'AMF le 17 avril 2023 sous le numéro de dépôt n° D.23-0293, chacun de ces documents étant disponible sur le site de Vallourec (www.vallourec.com). En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Vallourec ou de l'une de ses filiales et le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou des développements dans les périodes ultérieures. En conséquence, toute précaution doit être prise dans l'utilisation de ces déclarations prospectives. Ce document contient des informations prospectives qui ne peuvent s’apprécier qu’au jour de sa diffusion. Vallourec ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un événement futur ou de toute autre raison excepté en application des dispositions légales et réglementaires.

Ce communiqué ne constitue ni une offre d'achat ou d'échange, ni une sollicitation d'une offre de vente ou d'échange d’actions ou autres titres de Vallourec. Pour toute information complémentaire, se reporter au site internet www.vallourec.com .

À propos de Vallourec

Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l'énergie et pour d'autres applications industrielles parmi les plus exigeantes. Son offre s'étend des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes, aux équipements mécaniques de haute performance, en passant par des solutions pour les marchés de l'hydrogène, du CCUS (Captation, Utilisation et Stockage du Carbone), de la géothermie et du solaire. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 15 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

