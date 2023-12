Vallourec mise sur le stockage vertical de l'hydrogène

Le groupe Vallourec, spécialisé dans les tuyaux sans soudure à destination de l'industrie pétrolière et gazière, a dévoilé un prototype qu'il présente comme unique au monde de stockage vertical de l'hydrogène gazeux, sur lequel il compte pour s'imposer sur le marché de la décarbonation industrielle.

( AFP / ERIC PIERMONT )

"Nous avons mis le coeur du savoir-faire de Vallourec au service du stockage de l'hydrogène, c'est une brique qui manque à l'échelle mondiale: il n'y a pas de solution pour le stockage entre 10 et 100 tonnes d'hydrogène gazeux", a déclaré à l'AFP Philippe Guillemot, PDG du groupe, au cours d'un entretien téléphonique.

Le démonstrateur, dévoilé lundi dans l'usine française de Valourec à Aulnoye-Aymeries dans le nord de la France, est un ensemble de colonnes de tubes verticaux et étanches de 20 mètres de haut, que le constructeur présente comme résistantes à la corrosion induite par l'hydrogène.

A l'état gazeux, l'hydrogène est la plus petite molécule sur le tableau périodique de éléments chimiques, connu sous le nom de tableau de Mendeleïev: il fuit facilement, ce qui crée des risques d'inflammation ou d'explosion dès que sa concentration dépasse 4 ou 5% de concentration dans l'air. Et par ailleurs, "il attaque l'acier", note M. Guillemot.

Or, une grande partie de la décarbonation des procédés de fabrication de l'industrie lourde (chimie, sidérurgie, métallurgie) ou de certains moyens de transports lourds nécessitent de l'hydrogène vert pour remplacer le charbon, le pétrole ou le gaz fossiles dont la combustion contribue au réchauffement du climat.

N'étant pour l'instant pas extrait comme une ressource naturelle, l'hydrogène actuel est un produit industriel dérivé du méthane (CH4), très émetteur de gaz à effet de serre, ou, demain, issu de l'électrolyse de l'eau (H20) pour avoir le statut d'hydrogène vert.

- "En continu" -

Ce qui va accroître les besoins de stockage: "quand on produit à partir d'énergies renouvelables, éolienne ou solaire, on a des variations de production quotidiennes ou saisonnières, or les industriels utilisateurs ont besoin d'hydrogène constant en continu", souligne Vincent Designolle, directeur hydrogène du groupe.

"Lorsqu'il sera industrialisé, notre système permet de réaliser des tuyaux allant jusqu'à 100 mètres de profondeur, ce qui permet une empreinte au sol réduite, et ainsi de s'insérer dans des périmètres industriels contraints", ajoute le responsable.

Le démonstrateur permet de stocker 150 kg d'hydrogène gazeux. A l'échelle industrielle, une unité de stockage pourra contenir jusqu'à 100 tonnes, assure le groupe.

Sur le plan de la sécurité, le système est validé par l'organisme norvégien DNV de maîtrise des risques industriels, grâce à un système de capteurs et de ventilation en continu. "Quatre brevets" ont été déposés et d'autres arrivent, ajoute M. Guillemot.

Au vu des "besoins mondiaux en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil, au Moyen-Orient", la courbe de prix de cet équipement de stockage "va sans doute descendre très, très vite, comme on l'a vu pour les panneaux solaires en 20 ans", a-t-il noté.

Vallourec, qui sort d'une grave crise et restructuration l'ayant obligé à fermer ses usines en Allemagne (en cours) pour les transférer au Brésil, estime que sa "solution européenne" peut être "le chef de file" d'une filière, alors que les besoins d'hydrogène sont "mondiaux".

Le groupe, dont près de 90% de l'activité repose sur l'industrie pétrolière et gazière, compte d'ici 2030 avoir "10 à 15% de son résultat" issu d'applications "non fossiles", a rappelé M. Guillemot.

Jusqu'à présent, il existe des solutions de stockage d'hydrogène en bonbonnes d'acier petit format, proposées notamment par les industriels du secteur Air Liquide, Linde ou Air Products.

Des industriels travaillent aussi sur des cuves réfrigérées pour l'hydrogène liquide, mais qui doit être refroidi à -253 degrés, ce qui oblige à utiliser près d'un tiers de son contenu énergétique pour la liquéfaction, relève Vallourec.

Par ailleurs, des solutions de stockage de l'hydrogène gazeux dans d'anciennes cavités salines sont aussi promues actuellement, par Engie notamment, pour l'avenir.