Vallourec : mise à disposition du Rapport financier semestriel 2022

Vallourec : mise à disposition du Rapport financier semestriel

( semestre clos le 30 juin 202 2 )

Meudon (France), le 2 7 juillet 202 2 – Le rapport financier semestriel au 30 juin 2022 de Vallourec a été mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers ce jour.

Il intègre les comptes consolidés pour le premier semestre 2022, le rapport semestriel d’activité, l’attestation du responsable du rapport financier semestriel, ainsi que le rapport des Commissaires aux comptes sur l’examen des comptes consolidés semestriels.

Le rapport financier semestriel au 30 juin 2022 de Vallourec peut être consulté sur le site internet de Vallourec : www.vallourec.com .

21 novembre 202 2 Publication des résultats du troisième trimestre 2022

