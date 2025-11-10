Vallourec investit $48 mlns dans une ligne de filetage aux USA

Le logo de Vallourec

Vallourec a annoncé lundi un investissement de 48 millions de dollars (41,16 millions d'euros) aux États-Unis, pour la construction d’une nouvelle ligne de filetage premium à Youngstown, dans l’Ohio.

Les travaux de construction, qui ont débuté en juillet dernier, devraient s’achever au début de l’année 2027, selon un communiqué.

