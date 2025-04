VALLOUREC ENTRE EN NEGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR LA VENTE DE SERIMAX, SA FILIALE SPÉCIALISÉE DANS LES SOLUTIONS DE SOUDAGE,

POUR 79 MILLIONS D’EUROS

Meudon (France), le 14 avril 2025 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd’hui être entré en négociations exclusives avec Aldebaran, un fonds institutionnel français, pour la vente de Serimax, filiale de Vallourec spécialisée dans les solutions de soudage mécanique, sur la base d’une valeur d’entreprise de 79 millions d’euros, dont un complément de prix de 7 millions d'euros. La cession devrait être finalisée au cours des prochains mois, sous réserve de la consultation des instances représentatives du personnel et de la satisfaction de conditions suspensives usuelles, dont l’obtention des approbations réglementaires requises.

Cette transaction participe des initiatives du New Vallourec pour rationaliser son capital investi et recentrer le Groupe sur son cœur de métier : les solutions tubulaires sans soudure haut de gamme.

Dans le cadre du plan New Vallourec, Serimax a connu une transformation rapide et opère désormais de manière rentable en tant qu’entreprise indépendante. Serimax a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 105 millions d’euros en 2024.

Aldebaran permettra à Serimax - leader mondial des solutions intégrées de soudage orbital mécanique - de poursuivre son développement ambitieux.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d'Administration et Directeur Général de Vallourec, a déclaré « Le plan New Vallourec a permis à Serimax d'améliorer ses opérations et de trouver aujourd’hui, avec Aldebaran, un nouvel actionnaire capable de soutenir son développement dans des marchés non-adressés par Vallourec. Je voudrais remercier les équipes de Serimax pour cette transformation réussie. Avec cette cession, Vallourec poursuit son processus d'optimisation de son capital investi et son recentrage sur ses solutions tubulaires sans soudure haut de gamme. »

A propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

A propos d’Aldebaran

Aldebaran Capital Partners est une société d’investissement française dédiée à la transformation des PME et ETI. Notre mission est d’accompagner les dirigeants de PME et ETI dans la réussite de leurs pivots stratégiques et opérationnels. Nous soutenons des sociétés aux fondamentaux solides qui rencontrent des situations de complexité (carve out, transition familiale, consolidation, etc.) et leur apportons les moyens financiers, humains et organisationnels pour se transformer dans la durée et révéler leur plein potentiel. Aldebaran Capital Partners est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF, et est détentrice du Label Relance pour son fonds Aldebaran Transformation Fund I.

