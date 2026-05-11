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VALLOUREC CONFIRME SA MÉDAILLE DE PLATINE ECOVADIS POUR SES PERFORMANCES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
information fournie par GlobeNewswire 11/05/2026 à 07:00


VALLOUREC CONFIRME SA MÉDAILLE DE PLATINE ECOVADIS POUR SES PERFORMANCES EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Meudon (France), 11 mai 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce aujourd'hui le renouvellement de sa médaille de platine décernée par EcoVadis, référence mondiale de l'évaluation RSE des entreprises.

Avec une note de 86 sur 100, Vallourec conforte sa place dans le top 1 % des entreprises mondiales évaluées par EcoVadis. Ce résultat témoigne de la maturité et de la progression constante du Groupe, qui affiche une hausse de 8 points en trois ans par rapport à son score de 78 obtenu en 2023.

La méthodologie d'EcoVadis évalue la solidité de nos engagements, de nos politiques et des actions concrètes déployées autour de quatre piliers fondamentaux : Environnement, Social & Droits Humains, Éthique et Achats Responsables. À ce jour, plus de 130 000 entreprises à travers le monde ont été évaluées par EcoVadis.

Les notations d’EcoVadis reposent sur des standards internationaux en matière de développement durable, tels que les Dix Principes du Pacte mondial des Nations Unies, les conventions de l'Organisation internationale du Travail (OIT), les normes de la Global Reporting Initiative (GRI) et la norme ISO 26000. Elles offrent une analyse factuelle des performances ainsi qu'une feuille de route concrète pour guider l'amélioration continue.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’administration et Directeur général de Vallourec, a déclaré : « Confirmer notre médaille de platine EcoVadis et rester dans le top 1 % des entreprises évaluées à l'échelle mondiale vient saluer les performances de Vallourec en matière de développement durable. Cette reconnaissance témoigne de l’engagement de long terme au sein de toutes nos équipes et entités. Elle renforce également notre responsabilité : continuer à progresser vers nos objectifs avec la même rigueur, et demeurer un acteur de référence pour nos parties prenantes. »

À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets. Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD). Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY)


Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs :
Daniel Thomson
Tel: +44 (0)75 91 83 74 05
daniel.thomson@vallourec.com

Relations actionnaires individuels :
Depuis la France : 0 805 65 10 10
actionnaires@vallourec.com

Relations presse - Taddeo
Romain Grière
Tel: +33 (0)7 86 53 17 29
romain.griere@taddeo.fr

Nicolas Escoulan
Tel: +33 (0)6 42 19 14 74
nicolas.escoulan@taddeo.fr


Pièce jointe


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