Valhyr Capital : le fonds evergreen X Fund obtient l’agrément ELTIF 2.0 de l’AMF
information fournie par AOF 11/09/2025 à 15:22

(AOF) - Valhyr Capital, a obtenu l’agrément ELTIF 2.0 de l’AMF pour son fonds evergreen X Fund, qui est désormais éligible à l’assurance vie française et luxembourgeoise ainsi qu’au PER. Conçu à la croisée des marchés publics, privés et alternatifs, il est fondé sur une approche quantitative et s’appuie sur des gérants de premier plan tels qu’EQT, Neuberger Berman, Goldman Sachs AM et Blackstone. Grâce à cet agrément, il devient accessible aux particuliers à partir de 1000 euros.

Pour investir dans le X Fund, les épargnants doivent passer par leur conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou entrer directement en relation avec Valhyr Capital. Il est référencé auprès des assureurs Apicil et Generali.

" Le fonds associe la souplesse d'un versement unique, le suivi mensuel de la valeur liquidative et une liquidité trimestrielle après une période de blocage initiale de 2 à 3 ans. Sa structure évolutive permet, en outre, d'arbitrer les expositions aux différents gérants au fil du temps, afin de capter les meilleures opportunités de marché " détaille le gestionnaire d'actifs.

" L'agrément ELTIF 2.0 constitue pour Valhyr Capital une première étape clé vers l'élargissement de notre base d'investisseurs et un levier durable de croissance de la collecte ", a déclaré Olivier Herbout, président et co-fondateur de Valhyr Capital.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

