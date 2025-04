Valeurs moyennes : un High Five renouvelé après la belle performance de mars

Le restaurant Hyperloop au Futuroscope, un parc de Compagnie des Alpes. (crédit photo : Compagnie des Alpes / )

Portzamparc a publié sa sélection de midcap pour le mois qui s'ouvre. Il procède à de gros remaniements alors que quatre nouvelles valeurs font leur entrée.

Très bon mois de mars pour le High Five. Sur la période, la sélection du bureau d'analyses grimpe de 8,6% quand l'indice de référence, le CAC mid & small recule de 0,3% La performance a été tirée par Stif (+15,4%), Spie (+15,1%) et Ekinops (+12,1%). Depuis le début de l'année, le High Five affiche une performance tout aussi remarquable de +19,4%, nettement supérieure à celle du CAC Mid & Small (+3,9%). Ceci étant dit, Portzamparc a décidé de faire mentir l'adage qui dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne et fait rentrer quatre nouvelles recrues : Compagnie des Alpes, Precia, Séché et Wavestone remplacent Hexaom, Spie, Stif, et Virbac. Revue de détail

Compagnie des Alpes : acheter avec un objectif de 23,50 euros

La neige est au rendez-vous et même à un niveau record. Une bonne nouvelle qui devrait profiter à l'exploitant de domaines skiables. L'analyste Arnaud Despre estime "que le management devrait se projeter et évoquer un excellent 3e trimestre à venr pour les pars grâce à un effet calendrier positif (...)". Il s'attend également à une progression du ROCE. En Bourse, la performance est décevante avec un repli de 2,2% depuis le début de l'année.

Prochain événement : publication du chiffre d'affaires du 2e trimestre au 24 avril.

Ekinops : acheter avec un objectif de 6,40 euros

L'analyste Clément Bassat souligne que la valorisation actuelle d'Ekinops ne reflète pas les fondamentaux solides de l'entreprise, avec des marges redressées, proches de leurs plus-hauts historiques, et une structure de coûts allégées au second semestre. Il mise sur une reprise des activités Accès et Transport avec une marge d'Ebitda estimée à 16,5% sur cet exercice. Face à ses belles perspectives, la capitalisation boursière d'Ekinops ressort à 100 millions d'euros contre des fonds propres qui s'élèvent à 112 millions. Le ratio cours sur bénéfice net attendu en 2026 ressort lui à 9,3.

Prochain événement : publication des résultats du premier trimestre le 9 avril.

Precia : acheter avec un objectif de 37,60 euros

Precia est le spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d'instruments de pesage commercial et industriel. Le groupe affiche des marges résilientes avec un résultat opérationnel courant et une marge opérationnelle courante à des niveaux records. Le recentrage du groupe se poursuit en bon ordre avec la cession d'activités dilutives Creative IT fin 204 et des activités de pesage commercial retail au début de cette année. En Bourse, le titre a reculé de 19% depuis la publication du chiffre d'affaires annuel, ce qui "offre un bon point d'entrée avec un ratio valeur d'entreprise sur résultat opérationnel 2025 estimé de 6,2.

Prochain événement : publication des résultats annuels le 16 avril.

Séché Environnement : acheter avec un objectif de 113 euros

Nicolas Royot nous le dit "le news flow" est plus favorable pour le spécialiste du traitement et de la valorisation des déchets. L'activité a rebondi au second semestre avec une bonne performance de la France. Au final, la marge d'Ebitda est solide pour 2024. Pour 2025, les perspectives sont prudentes, avec une croissance attendue à +2,5% sur l'exercice et +5% en 2026. Le titre est faiblement valorisé pour une société en croissance "qui améliore sa marge et génère du cash". De plus, la dette vient d'être refinancée dans de bonnes conditions. L'analyste conclut en tablant sur "un potentiel relèvement de guidance".

Prochain événement : publication du chiffre d'affaires du premier trimestre le 25 avril.

Wavestone : acheter avec un objectif de 63,60 euros

L'activité stagne pour le cabinet de conseil mais nous dit l'analyste Maxence Dhoury, "cette stagnation est bien connue et transitoire". Les drivers structurels ne manquent pas et le rebond économique à venir en Allemagne rassure alors que ce pays représente 26% du chiffre d'affaires. Le potentiel à long terme demeure attractif avec des leviers identifiés sur l'amélioration des marges. Le ratio valeur d'entreprise sur résultat opérationnel courant resssort à 9,3 pour 25/26 contre une moyenne de long terme de 11 "malgré un profil plus international et un potentiel d'amélioration des marges plus important à moyen terme".

Prochain événement : publication du chiffre d'affaires du 4e trimestre le 29 avril.

Le High Five est une sélection équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

LG