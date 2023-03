Valeurs moyennes : Spie et Herige font leur entrée dans le High Five de Portzamparc

Le spécialiste des prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique fait partie du High Five de mars. (crédit photo : / L. Grassin )

Avec le premier jour de mars, on retrouve la sélection de valeurs moyennes du bureau d'analyses. Deux entrées / sorties viennent ponctuer ce nouveau mois. Revue de détail.

Le High Five de Portzamparc commence à trouver son rythme de croisière. Si la performance de janvier s'avérait en demi-teinte, la sélection de valeurs moyennes s'est bien comportée en février avec une progression de 6,3% à comparer à +2,8% pour l'indice CAC Mid&Small.

Depuis le 10 janvier, le High Five grimpe de 7,1% quand son indice de référence est à +5,7%. Sur le mois écoulé c'est le spécialiste du streaming vidéo Broadpeak qui s'est particulièrement bien comporté avec une progression de 19,2% alors que Neoen est la seule valeur à afficher un repli (-0,5%).

Ce ne sont pas vraiment les grandes manoeuvres en mars avec deux valeurs qui font leur retour : Spie et Herige alors que Themador Groupe et SII sortent de la sélection.

Comme à chaque fois, on rappelle pour les investisseurs qui ne seraient pas familiers de cette sélection : elle est équipondérée et passée en revue tous les mois. Les titres sont choisis selon une double approche : d'excellents fondamentaux et un potentiel boursier de court terme. Le flottant doit être supérieur à 10 millions d'euros.

Broadpeak : acheter avec un objectif de cours de 9 €

On ne change pas une équipe qui gagne. Après sa belle progression sur le mois écoulée, Broadpeak est reconduit dans le High Five. Pas de changement majeur dans l'argumentation d'Augustin Socié. L'analyste apprécie toujours l'activité bien orientée du spécialiste du streaming vidéo qui devrait bénéficier d'un effet coupe du monde "à attendre sur la top-line au 4e trimestre". L'analyste estime qu'il ya peu de risques sur le chiffre d'affaires des trois derniers mois de l'année, avec une forte progression du carnet de commandes.

Prochain événement : chiffre d'affaires du 4e trimestre le 1er mars.

Herige : acheter avec un objectif de cours de 56 €

Le groupe familial centré sur l'univers du batiment fait son retour en mars. Arnaud Despre explique que la croissance est tiré par les pôles rénovation et travaux publics. L'amélioration sur la marge opérationnelle courante du négoce devrait se poursuivre en 2022 alors que Portzamparc vise 4,6% après 3,7% en 2021 et une moyenne à 0,6% entre 2012 et 2019. Ce redressement de la filière négoce est d'ailleurs peu valorisé par le marché selon l'analyste, avec des multiples en net retrait par rapport à leur moyenne historique.

Prochain événement : résultats annuels le 28 mars.

Neoen : renforcer avec un objectif de cours de 42,50 €

La publication du High Five se fait le jour où le producteur d'énergie renouvelable a publié des résultats conformes aux attentes mais qui ont déçu le marché. Résultat, le titre cédait près de 10% à la mi-journée. L'analyst Nicolas Royot s'attend à un impact positif de la hausse des prix du marché alors qu'il reste encore des réservoirs de croissance pour Neoen, qui a confirmé ses objectifs : une croissance annuelle à deux chiffres de son excédent brut d'exploitation ajusté entre 2022 et 2025 et plus de 5 GW en opération courant 2023 et au moins 10 GW de capacité en opération ou en construction d'ici fin 2025.

Prochain événement : résultats 2022 publiés le 1er mars

Spie : acheter avec un objectif de cours de 31,50 €

Le spécialiste des prestations de services multi-techniques dans les domaines du génie électrique, mécanique et climatique constitue un dossier "sans accroc" pour Nicolas Delmas. L'analyste explique qu'il y a peu de risques sur l'atteinte des objectifs communiqués, pourtant relevés, tant en termes de croissance organique que de résultat opérationnel courant. Surtout, les perspectives 2023 sont bien orientées aors que les niveaux de croissance organique supérieurs à 4% devraient se maintenir jusqu'en 2025. De plus, la marge opérationnelle courante s'améliore de façon continue. La valorisation reste, elle attrayante même si elle se situe plutôt dans le haut de fourchette de la moyenne historique mais avec des fondamentaux qui se sont fortement améliorés.

Prochain événement : résultats 2022 le 10 mars

Vilmorin : acheter avec un objectif de cours de 67,50 €

Vilmorin conserve sa place dans le High Five. Les motivations de ce choix n'ont guère varié : des qualités défensives dans une marché en croissance régulière. Pour l'analyste, les perspectives 2022-2023 sont bien orientées et l'objectif de marge opérationnelle courante (supérieure à 8%) "apparait prudent". Pour enfoncer le clou, il explique que le repli du titre est injustifié au regard de la performance (-15% sur un an).

Prochain événement : réunion sur le résultat net du 1er semestre le 1er mars