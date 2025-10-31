Valerio Therapeutics souhaite simplifier sa structure

(AOF) - Valerio Therapeutics a annoncé la signature d’un traité de fusion relatif à la fusion-absorption de Valour Bio par Valerio Therapeutics. Cette fusion a pour objectif de simplifier et rationaliser la structure juridique du groupe Valerio. Valerio Therapeutics détient 90,01 % du capital et des droits de vote de Valour Bio. La fusion sera donc réalisée suivant le régime simplifié, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Cette opération interviendra à la suite de la fusion entre Valour Bio et sa filiale à 100%, Emglev Therapeutics, et s'inscrit dans la continuité de cette démarche de réorganisation visant à renforcer la cohérence et l'efficacité du groupe Valerio.

