Valeo va rembourser de manière anticipée 600 millions d'euros d'obligations émises en 2016
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:41

Valeo a annoncé mardi qu'il allait rembourser de manière anticipée 600 millions d'euros d'obligations qui avaient été mises sur le marché en 2016 dans le cadre de son programme démission de titres 'Euro Medium Term Note'.

L'équipementier précise que ces obligations, qui portent un coupon de 1,625% et qui devaient arriver à échéance en mars 2026, seront remboursées en date du 18 décembre.

Au 30 juin dernier, le groupe affichait un endettement financier net de près de 4,2 milliards d'euros, à comparer avec 3,8 milliards à la fin 2024.


Valeurs associées

VALEO
12,0700 EUR Euronext Paris -1,35%
