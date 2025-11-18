Valeo va rembourser de manière anticipée 600 millions d'euros d'obligations émises en 2016
information fournie par Zonebourse 18/11/2025 à 10:41
L'équipementier précise que ces obligations, qui portent un coupon de 1,625% et qui devaient arriver à échéance en mars 2026, seront remboursées en date du 18 décembre.
Au 30 juin dernier, le groupe affichait un endettement financier net de près de 4,2 milliards d'euros, à comparer avec 3,8 milliards à la fin 2024.
Valeurs associées
|12,0700 EUR
|Euronext Paris
|-1,35%
A lire aussi
-
Le secteur de la Défense a brillé en Bourse cette année, aux côtés de la tech et des financières. Porté par des budgets en hausse, des politiques de soutien aux industriels européens et des carnets de commandes bien remplis, il s'impose comme un pilier de l'autonomie ... Lire la suite
-
TotalEnergies est visé à Paris par une plainte pour "complicité de crimes de guerre, torture et disparitions forcées" au Mozambique, pour des faits datant de 2021 sur le site de son méga-projet gazier qui était alors à l'arrêt, a appris mardi l'AFP de l'ONG plaignante. ... Lire la suite
-
"Quand t'es +défoncé+, en cas d'avarie ou de mauvais temps, ça peut vite mal tourner": depuis une trentaine d'années, la drogue empoisonne la pêche française. Face au nombre élevé d'accidents, une nouvelle campagne de prévention sera lancée l'an prochain. Sur l'île ... Lire la suite
-
La valeur du jour à Paris - Crédit Agricole vise plus de 8,5 milliards d'euros de résultat net en 2028
(AOF) - Crédit Agricole SA (-1,36%, à 16 euros) surperforme légèrement ses concurrentes, Société Générale et BNP Paribas, à la suite de la présentation de ses objectifs 2028. A cet horizon, la banque française vise un résultat net part du groupe supérieur à 8,5 ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer