Valéo : se redresse vers 12,9E, peut viser 14,75E information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 16:04









(CercleFinance.com) - Valéo qui semble avoir trouvé un plancher vers 11,66E le 26/10 affiche +4% et se redresse vers 12,93E.

Ce rebond en 'V' -si c'en est un- devrait se prolonger en direction des 14,75E, l'ex-plancher du 14 mars dernier... et l'objectif suivant serait un autre support antérieur : 15,25E.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris +3.50%