Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo s'engage à ne procéder à aucune fermeture et aucun licenciement économique contraint Reuters • 30/09/2020 à 11:30









30 septembre (Reuters) - VALEO SA VLOF.PA : * A SIGNÉ AUJOURD'HUI, MERCREDI 30 SEPTEMBRE, UN ACCORD MAJORITAIRE DE COMPÉTITIVITÉ ET DE PERFORMANCE COLLECTIVE, AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES CFE-CGC ET FO * A PRIS L'ENGAGEMENT FERME DE NE PROCÉDER À AUCUNE FERMETURE DE SITES ET AUCUN LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE CONTRAINT EN FRANCE DANS LES DEUX ANS À VENIR * LA SIGNATURE D'UN ACCORD DE COMPÉTITIVITÉ ET DE PERFORMANCE COLLECTIVE VA PERMETTRE DE RÉDUIRE LES COÛTS DE PERSONNEL, ET DONC DE PRÉSERVER LA COMPÉTITIVITÉ DES ACTIVITÉS FRANÇAISES DU GROUPE, SANS TOUCHER À L'EMPLOI Texte original : https://bit.ly/3n5JzSs Pour plus de détails, cliquez sur VLOF.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -2.17%