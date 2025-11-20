 Aller au contenu principal
Valeo respecte la décision de Renault sur son moteur sans terre rare
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 13:09

Valeo VLOF.PA a déclaré jeudi respecter la décision de Renault RENA.PA de lancer une discussion avec un fournisseur chinois pour son moteur électrique de nouvelle génération sans terre rare, confirmant des informations de Reuters.

Xavier Dupont, directeur général de la division Power de l'équipementier automobile, a également indiqué que le prix qu'il proposait pour fournir la partie "stator" du moteur E7A était conforme aux demandes de Renault, avec qui il a travaillé sur le développement amont du projet.

(Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées

RENAULT
33,7800 EUR Euronext Paris -1,80%
VALEO
11,1350 EUR Euronext Paris -6,90%
1 commentaire

  • 13:23

    Encore une sacrée claque !

Signaler le commentaire

