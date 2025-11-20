Valeo respecte la décision de Renault sur son moteur sans terre rare

Valeo VLOF.PA a déclaré jeudi respecter la décision de Renault RENA.PA de lancer une discussion avec un fournisseur chinois pour son moteur électrique de nouvelle génération sans terre rare, confirmant des informations de Reuters.

Xavier Dupont, directeur général de la division Power de l'équipementier automobile, a également indiqué que le prix qu'il proposait pour fournir la partie "stator" du moteur E7A était conforme aux demandes de Renault, avec qui il a travaillé sur le développement amont du projet.

(Gilles Guillaume, édité par Bertrand Boucey)