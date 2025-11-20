 Aller au contenu principal
Valéo : replonge de -7% vers 11,15E, teste sa MM50
information fournie par Zonebourse 20/11/2025 à 11:46

Valéo replonge de -7% vers 11,15E, cumule -11% sur la semaine, teste sa MM50 et semble filer vers le comblement du 'gap' des 10,96E du 23 octobre dernier.
Le titre venait d'enchainer un 2ème 'gap' après celui ouvert au-dessus de 10,155E le 22 octobre... sachant que la MM200 gravite à proximité, vers 10E.

Valeurs associées

VALEO
11,0750 EUR Euronext Paris -7,40%


