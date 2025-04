Valeo : repli du chiffre d'affaires trimestriel, mais objectifs confirmés

(AOF) - Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de l’équipementier automobile Valeo s’est légèrement dégradé de 2,1 %, ou de 0,8 % à périmètre et change constants, à 5,313 milliards d’euros. Le marché de la première monte a connu un repli de 1,2 %, tandis que celui du remplacement s’est affaissé de 3,9 %. Au niveau des zones géographiques, en Europe et Afrique, la croissance des revenus s’est élevée à 2 %, tandis qu’elle a reculé de 3 % pour l’Asie, Moyen-Orient et Océanie avec dans le détail une nette contreperformance en Chine (-8%).

Enfin, des déceptions également en Amérique du Nord et Amérique du Sud où les ventes se sont respectivement repliées de 6 et 11 %.

Malgré ce contexte chahuté, Valeo a confirmé l'ensemble de ses objectifs annuels et vise un chiffre d'affaires entre 21,5 et 22,5 milliards d'euros, contre 21,5 en 2024. L'Ebitda est attendu dans une fourchette comprise entre 13,5 et 14,5 %, soit au moins 0,2 point de base de plus que l'an passé.

Le groupe a précisé avoir pris des mesures d'atténuation nécessaires à l'amélioration de sa rentabilité et de sa génération de cash dans cet environnement complexe. Valeo précise que pour " les produits concernés par l'augmentation des droits de douane, le groupe vise une compensation à 100 % par ses clients ".

