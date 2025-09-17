Valeo : placement de 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes

(AOF) - Valeo annonce le placement de 500 millions d'euros de nouvelles obligations vertes venant à échéance le 23 mars 2032. Cette émission largement sursouscrite a permis de placer 500 millions d’euros d’obligations de maturité 6,5 ans avec un coupon de 4,625%. BNP Paribas, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole CIB, MUFG et Société Générale ont agi comme teneurs de livre de cette transaction.

Les fonds levés serviront à financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l'électrification du véhicule. Valeo prévoit par ailleurs d'exercer l'option de remboursement par anticipation (Residual Maturity Call Option) de ses obligations en circulation arrivant à échéance le 18 mars 2026 pour un montant de 600 millions d'euros (1,625%), avec une date de remboursement anticipé prévue le 18 décembre 2025.

Les obligations vertes ont été émises dans le cadre du prospectus de base daté du 31 juillet 2025 et du Green and Sustainability-Linked Financing Framework établi en juillet 2021 et mis à jour en septembre 2023. Ils sont disponibles sur le site internet de Valeo, dans la rubrique " Dette et rating ".

