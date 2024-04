Valeo place 850 millions d'euros d'obligations vertes

(AOF) - Valeo annonce le placement de 850 millions d'euros, à échéance avril 2030, de nouvelles obligations vertes. L’équipementier précise que cette émission a permis de placer 850 millions d’euros d’obligations de maturité 6 ans avec un coupon de 4,50%. Les fonds levés serviront à financer les projets et investissements liés au portefeuille de technologies qui contribuent à la mobilité à faible émission de carbone, en particulier pour l'électrification du véhicule.

D'ici 2050, Valeo se fixe l'objectif d'être "Net-Zéro" sur l'ensemble de ses activités opérationnelles et de son approvisionnement dans le monde, et sur toute sa chaîne de valeur en Europe. Pour ce faire, Valeo va continuer à développer son portefeuille de technologies "favorisant une mobilité décarbonée et accessible au plus grand nombre".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.