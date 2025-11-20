Valeo-Pas de retour de la croissance avant 2027, jusqu'à 7% de marge opérationnelle en 2028

Le logo de Valeo

par Gilles Guillaume et Mathias de Rozario

Valeo a annoncé jeudi viser une hausse de son chiffre d'affaires à 22-24 milliards d'euros en 2028, avec un retour de la croissance à partir de 2027, ainsi qu'une progression de sa marge opérationnelle à 6-7% en 2028 dans le cadre de son nouveau plan stratégique "Elevate".

Les objectifs du précédent plan 2022-2025 de l'équipementier automobile - 27,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 6,5% de marge opérationnelle - n'ont pas pu être atteints à cause d'une révision à la baisse des prévisions pour le marché automobile mondial, des gains de parts de marché des constructeurs chinois et d'une trajectoire d'électrification moins rapide que prévu.

"On a eu des vents de face très forts pendant cette période-là, mais l'important est que Valeo a tenu bon, s'est renforcé", a expliqué le directeur général du numéro un mondial des aides à la conduite, Christophe Périllat, au cours d'une téléconférence.

"A fin 2025, notre positionnement technologique est plus fort, notre positionnement géographique est également plus fort et nos résultats financiers se sont améliorés (...). Elevate est un plan de conquête, un plan de croissance", a-t-il ajouté.

Dans les premiers échanges, l'action Valeo trébuche de plus de 5%.

"Valeo était confronté aujourd'hui à un exercice difficile, trouver le juste équilibre entre fixer des objectifs réalistes et atteignables, et insister sur le potentiel d'amélioration", commente Jefferies dans une note. "Il semble que Valeo ait choisi la première option, ce qui n'est certainement pas un mauvais chemin à emprunter, mais susceptible de décevoir."

Le retour de la croissance n'est attendu qu'à partir de 2027, quand les prises de commandes vont réellement se matérialiser, et le chiffre d'affaires l'an prochain est prévu autour des 20,5 milliards d'euros anticipés cette année, en baisse par rapport aux 21,5 milliards de 2024.

"Les contrats récents, qui sont plus importants et multi-modèles, devraient se traduire par une montée en puissance de la production moins rapide, mais par un impact positif plus durable sur les ventes", a expliqué Valeo dans un communiqué.

Le groupe vise par ailleurs toujours une marge opérationnelle de 4,5% à 5,5% en 2025, contre 4,3% en 2024.

La croissance future restera tirée par les trois métiers de Valeo: Adas et logiciels - appelés à jouer un rôle croissant puisque la division pèse pour 40% dans les prises de commandes contre 25% dans le chiffre d'affaires actuel -, systèmes d'hybridation et éclairage, et par trois géographies: la Chine, l'Inde et l'Amérique du Nord.

Valeo, qui veut aussi retrouver une notation "investment grade" au terme de son nouveau plan, a expliqué s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour augmenter la productivité de sa R&D.

"100 % des ingénieurs logiciels du groupe sont déjà assistés par l'IA générative, et 25% de notre code automobile certifié est désormais généré par l'IA, contre 0% il y a seulement 16 mois", a-t-il ajouté dans son communiqué.

(Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)