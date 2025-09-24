 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valéo : le pullback s'amorce sous 11/11,4E
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 14:07

Valéo rechute sous 10,6E et poursuit son pullback amorcé sous 11/11,4E et retombe sous l'ex-résistance des 10,85E du 22 août.
Le titre vient de tutoyer les 11,55E, l'ex-zénith du 13 février, ex-plancher du 26/10/2023, un niveau qui constitue un pivot important qui marque la sortie du canal baissier long terme inauguré sous 33,8E.

Valeurs associées

VALEO
10,8050 EUR Euronext Paris -2,83%
