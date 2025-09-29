Valeo : fin du programme de rachat d’actions

(AOF) - Valeo a annoncé la fin de son programme de rachat d’actions après avoir procédé à l’acquisition, le 24 septembre dernier, de 2 584 352 actions au cours moyen de 9,6736 euros, soit un total d’environ 25 millions d’euros.

L'équipementier automobile précise que " ces actions sont intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en œuvre de tout plan d'actions gratuites et de performance, l'attribution d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne entreprise et plus généralement toute allocation d'actions au sein du Groupe ".

