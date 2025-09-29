 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 886,17
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Valeo : fin du programme de rachat d’actions
information fournie par AOF 29/09/2025 à 10:35

(AOF) - Valeo a annoncé la fin de son programme de rachat d’actions après avoir procédé à l’acquisition, le 24 septembre dernier, de 2 584 352 actions au cours moyen de 9,6736 euros, soit un total d’environ 25 millions d’euros.

L'équipementier automobile précise que " ces actions sont intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en œuvre de tout plan d'actions gratuites et de performance, l'attribution d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne entreprise et plus généralement toute allocation d'actions au sein du Groupe ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Dividendes
Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

VALEO
10,7150 EUR Euronext Paris -0,37%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank