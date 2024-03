Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: étend son partenariat avec Google Cloud information fournie par Cercle Finance • 28/03/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Valeo a annoncé aujourd'hui l'extension de son partenariat avec Google Cloud pour développer de nouveaux outils et solutions d'intelligence artificielle (IA) générative.



Les deux entités collaboreront sur un ensemble de meilleures pratiques et d'innovations basées sur le cloud afin de 'répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs avec plus d'efficacité et de précision'.



Le cloud est en effet censé permettre aux équipes de Valeo d'accélérer et de simplifier toutes les facettes du processus d'innovation numérique au sein de l'entreprise, avec notamment un développement de produits plus réactif et des gains d'efficacité sur l'ensemble de ses opérations.



De plus, Valeo étendra son utilisation des capacités d'IA générative de Google Cloud pour accroître l'efficacité et le partage de connaissance tout au long de son cycle d'ingénierie logicielle.





Valeurs associées VALEO Euronext Paris +0.39%