Valeo et Qualcomm étendent leur coopération en Inde

(AOF) - Valeo et Qualcomm annoncent leur intention d'étendre leur coopération en Inde afin d'améliorer la sécurité et d'offrir une expérience connectée au segment de la petite mobilité dans ce pays. Les solutions des deux groupes pour les 2 roues et les nouvelles catégories de véhicules seront mises à profit pour développer de nouvelles solutions pour « l'affichage connecté, les clusters, l'aide à la conduite et les capteurs ». Cette collaboration stratégique devrait permettre de tirer parti de la forte présence locale des deux entreprises en matière de R&D et des capacités locales de Valeo.

Grâce à une solution comprenant " des modems cellulaires embarqués, des écrans connectés, des fonctions d'aide à la conduite et des clusters connectés ", les conducteurs pourront " rester concentrés sur la route " tout en étant connectés en temps réel à leurs applications smartphone préférées, aux systèmes de navigation ou aux divertissements basés sur le cloud.