Valeo: choisi pour un nouveau système radar information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 09:10









(CercleFinance.com) - Valeo indique avoir été sélectionné par un constructeur automobile mondial premium pour équiper ses véhicules particuliers d'un nouveau système radar haute définition, permettant une conduite automatisée où le conducteur peut lâcher le volant et la route des yeux.



'Ce nouveau système radar permettra notamment d'élargir le champ des situations de mise en oeuvre de la conduite automatisée, et d'améliorer la réponse aux dangers de la route à grande vitesse', affirme l'équipementier automobile, sans préciser le nom du constructeur.



Cette nouvelle technologie consiste en un système radar unique permettant une conduite autonome sur autoroute à 130 km/h, sans être précédé d'un véhicule. La production de ce système radar révolutionnaire devrait débuter en 2028.



Valeo sera en charge du développement, de la validation et de la production de ce système, qui répondra aux exigences élevées de robustesse des produits automobiles et offrira des performances permettant une conduite automatisée de niveau 3.





Valeurs associées VALEO 9,4200 EUR Euronext Paris +2,82%