Valeo-CA stable au T3, +3,5% pcc, objectifs confirmés

Valeo a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires stable au troisième trimestre, reflet notamment d'effets de changes négatifs liés à la hausse de l'euro, et confirmé ses objectifs 2025.

L'équipementier automobile, spécialiste des aides à la conduite, a réalisé sur les trois derniers mois un chiffre d'affaires de 4,997 milliards d'euros, en hausse de 0,6%. A périmètre et changes constants, il ressort en hausse de 3,5%.

"Dans un environnement difficile et exigeant, la performance du groupe au troisième trimestre est en ligne avec les objectifs définis pour l'année. Elle souligne la complémentarité de nos technologies et de notre positionnement géographique", a dit Christophe Périllat, directeur général de Valeo, cité dans un communiqué.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)