Valeo: BlackRock détient moins de 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 08/08/2025 à 16:56
cette société.
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors et sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|9,9400 EUR
|Euronext Paris
|+3,97%
