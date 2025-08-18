Valeo: BlackRock détient moins de 5% des votes information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 17:15









(Zonebourse.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 août 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Valeo et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 5,49% du capital et 4,88% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors marché et d'une diminution du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.





Valeurs associées VALEO 10,2550 EUR Euronext Paris -1,82%