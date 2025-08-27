 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Valeo: BlackRock détient moins de 5% des droits de vote
information fournie par Cercle Finance 27/08/2025 à 12:44

(Zonebourse.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 25 août 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Valeo et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 13 720 996 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 5,61% du capital et 4,99% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors et sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.

VALEO
10,5200 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

