Valeo: BlackRock détient moins de 5% des droits de vote information fournie par Cercle Finance • 27/08/2025 à 12:44









(Zonebourse.com) - La société BlackRock agissant pour le compte de clients et de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi en baisse, le 25 août 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Valeo et détenir, pour le compte desdits clients et fonds, 13 720 996 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 5,61% du capital et 4,99% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Valeo hors et sur le marché et d'une diminution du nombre d'actions Valeo détenues à titre de collatéral.





Valeurs associées VALEO 10,5200 EUR Euronext Paris 0,00%