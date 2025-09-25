 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 809,00
-0,13%
Indices
Chiffres-clés

Valeo a signé un nouveau contrat avec un constructeur automobile chinois
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 07:42

Valeo a remporté un nouveau contrat pour fournir son système Dual Layer HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) à un grand constructeur automobile chinois.

Ce dernier contrat remporté il y a quelques jours, porte à 10 le nombre de contrats signés avec 5 constructeurs automobiles en Chine, pour une valeur cumulée de plusieurs centaines de millions d'euros.

Ce nouveau projet est déjà en phase de conception et la production en série devrait démarrer en 2026.

Xavier Dupont, directeur général de la division Power de Valeo, a déclaré: 'Ce nouveau contrat illustre les avancées continues de Valeo dans la gestion thermique de l'habitacle, et plus particulièrement en matière de chauffage, ventilation et climatisation'.

Valeurs associées

VALEO
10,9100 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

