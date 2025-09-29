Valeo a racheté près de 2,6 millions d'actions
Cette opération marque l'achèvement de son programme de rachat d'actions de l'équipementier automobile, tel qu'autorisé par son assemblée générale des actionnaires du 22 mai.
Ces actions sont intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en oeuvre de tout plan d'actions gratuites et de performance, l'attribution d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d'épargne entreprise et plus généralement toute allocation d'actions au sein du groupe.
Valeurs associées
|10,7250 EUR
|Euronext Paris
|-0,28%
