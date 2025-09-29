 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 886,20
+0,20%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Valeo a racheté près de 2,6 millions d'actions
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 10:42

Valeo indique qu'aux termes du contrat conclu le 17 juin dernier avec un prestataire de services d'investissement, il a acquis le 24 septembre, 2 584 352 actions au cours moyen de 9,6736 euros.

Cette opération marque l'achèvement de son programme de rachat d'actions de l'équipementier automobile, tel qu'autorisé par son assemblée générale des actionnaires du 22 mai.

Ces actions sont intégralement affectées aux fins de couvrir la mise en oeuvre de tout plan d'actions gratuites et de performance, l'attribution d'actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en oeuvre de tout plan d'épargne entreprise et plus généralement toute allocation d'actions au sein du groupe.

Valeurs associées

VALEO
10,7250 EUR Euronext Paris -0,28%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank