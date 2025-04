Valeo: a confirmé ses objectifs sur l'exercice 2025 information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 18:22









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 5 313 millions d'euros au premier trimestre 2025, en baisse de 0,8% à périmètre et taux de change constants.



Le chiffre d'affaires première monte est stable à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires sur le marché du remplacement est en croissance de 3 %.



Le groupe a confirmé ses objectifs 2025. Il vise des marges et une génération de cash flow libre au second semestre 2025 supérieures à celles du premier semestre.



' Dans un contexte chahuté, Valeo a maintenu ses ventes première monte au premier trimestre. Ce résultat a été obtenu grâce à une belle performance en Europe et en Asie hors Chine et malgré des retards de démarrage de production en Amérique du Nord et la rapidité du changement de mix client en Chine' a déclaré Christophe Périllat, Directeur Général de Valeo.





