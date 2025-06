Valéo : -4% vers 8,57E information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 14:25









(CercleFinance.com) - Valéo dévisse de -4% vers 8,57E et se rapproche du seuil de rupture des 8,54E des 8,544E du 5 juin.

Le risque d'accélération à la baisse vers 8,00E s'accroit fortement, avec les 7,50E en ligne de mire.





Valeurs associées VALEO 8,6040 EUR Euronext Paris -3,61%