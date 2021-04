Valbiotis : très large succès de l'augmentation de capital par placement privé d'un montant de 15 millions d'euros

o Montant brut de l'augmentation de capital de 15 millions d'euros.



o Capitalisation boursie?re : 79 M€, apre?s émission de 1.930.000 actions nouvelles au prix unitaire de 7,80 €, soit une décote de 5,1%.



o Un besoin de financement assuré jusqu'au premier semestre 2024.



o Une situation financière durablement sécurisée n'incluant pas les paiements d'étapes et les royalties potentiels issus du partenariat avec Nestlé Health Science ainsi que les revenus additionnels liés à la signature de tout nouveau partenariat.





La Rochelle, le 15 avril 2021 (07h35 CEST) - Valbiotis (FR0013254851 - ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce aujourd'hui le large succès de l'augmentation de capital par placement privé, ouverte à certaines catégories de bénéficiaires, lancée la veille et effectuée via la construction accélérée d'un livre d'ordres. Compte tenu de la très forte demande émanant à la fois d'investisseurs français et internationaux, Valbiotis a décidé de fixer le montant de l'augmentation de capital à 15 millions d'euros, contre environ 12 millions d'euros initialement prévus.