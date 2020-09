o L'EASD, principale société savante européenne du diabète, a sélectionné les résultats de l'étude clinique internationale de Phase II sur TOTUM-63 dans le prédiabète, pour être présentés en septembre lors de son 56e congrès annuel. Ces résultats avaient été sélectionnés par l'American Diabetes Association en juin 2020.

o En outre, deux études précliniques ont été sélectionnées, qui améliorent la compréhension du mécanisme d'action multicible de TOTUM-63 et de son efficacité sur la prévention et la réversion de la prise de poids et son impact sur le métabolisme glucidique.

o La valorisation des travaux scientifiques et cliniques de VALBIOTIS s'accélère, avec une reconnaissance accrue de la communauté scientifique internationale.



La Rochelle, le 21 septembre 2020 (7h35 CEST) - VALBIOTIS (FR0013254851 - ALVAL / éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement engagée dans l'innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques, annonce la sélection de 3 études sur TOTUM-63 par l'European Association for the Study of Diabetes (EASD), qui seront présentées lors du congrès annuel de l'association en septembre 2020.



Pour la troisième année consécutive, VALBIOTIS voit ses résultats sur TOTUM-63, sa substance active destinée à réduire le risque de diabète de type 2, sélectionnés par le principal congrès européen du diabète.