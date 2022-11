Valbiotis réalise avec succès une levée de fonds d’un montant de 9,7 millions d’euros

La Rochelle, le 9 novembre 2022 (08h30 CET) - Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce aujourd’hui le succès de sa levée de fonds pour un montant total de 9,7 M€ comprenant d’une part, une offre réservée à une catégorie d’investisseurs via la construction accélérée d’un livre d’ordres d’un montant d’environ 9,0 M€, et d’autre part, une offre au public destinée aux actionnaires individuels via la plateforme PrimaryBid d’un montant d’environ 0,7 M€ (l’ « Offre Globale »).